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İnsanlar ne yediğini duyunca böyle çıldırdı

İLGİNÇ HABERLER | 15.01.2018 20:59 | Son Güncelleme 10 saat önce

Kamera şakaları ile tanınan Aras Karanfil adlı sosyal medya kullanıcısı son yaptığı şaka ile vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sokakta ikram ettiği sosisi vatandaşlar yerken, yediklerinin domuz eti olduğunu söyleyince olanlar oldu. Vatandaşlar duruma sert tepki gösterirken; ancak şakacı sosislerin dana etinden yapıldığını itiraf edince ortalık sakinleşebildi.

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Anahtar Kelimeler:
şaka Sosis domuz eti

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