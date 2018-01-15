İnsanlar ne yediğini duyunca böyle çıldırdı

Kamera şakaları ile tanınan Aras Karanfil adlı sosyal medya kullanıcısı son yaptığı şaka ile vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sokakta ikram ettiği sosisi vatandaşlar yerken, yediklerinin domuz eti olduğunu söyleyince olanlar oldu. Vatandaşlar duruma sert tepki gösterirken; ancak şakacı sosislerin dana etinden yapıldığını itiraf edince ortalık sakinleşebildi.