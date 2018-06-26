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İnsanlar yola savruldu: 3 ölü, 7 yaralı

İLGİNÇ HABERLER  | 26.06.2018 09:20 | Son Güncelleme

Çin’in Guangdong eyaletinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Çin'ni Guangdong eyaletinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp devrildi. Yolcular yola savrulurken, adeta can pazarı yaşandı. Olayda 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Kazaysa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
çin OTOBÜS Kaza

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