İnsanlık dışı olay! Durduk yere tekme attı

Tayland’da akıllara durgunluk veren bir olayın görüntüleri hayrete düşürdü. Yolda yürüyen bir şahıs, yanından geçen çocuğa sebepsiz yere tekme attı. Küçük çocuk başına aldığı sert darbeyle yere yığılırken, tekme atan cani hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Ne yapacağını şaşıran kadın çocuğunun yardımına koşarken, çocuğun durumunun iyi olduğu görüldü. Sosyal medyada yayılan bu görüntü büyük tepki topladı.