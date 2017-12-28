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İntihar etmeden önce son isteği her şeyi değiştirdi

İLGİNÇ HABERLER | 28.12.2017 10:53 | Son Güncelleme 5 saat önce

İntihar etmek üzere olan adamın son bir isteği olayın akışını değiştirdi.

Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede ilgi gören bir görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Eline aldığı demiri göğsüne saplamak üzere intihara kalkışan adamın son isteği olayın seyrini değiştirdi.

Kurtarma ekiplerinin ve etrafta bulunan halkın seyrettiği olayda adam, son isteği olarak bir kadının verdiği kahveyi içiyor. Bardağı geri verirken orada bulunan kurtarma ekibinin araya girmesiyle kurtarılıyor. Etrafta bulunanların alkışları arasında intihardan kurtarılan adam orada etkisiz hale getiriliyor.

Sosyal medyada yayılan bu görüntü ilgi gören görüntüler arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
intihar kurtarma kahve Istek

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bence rol yapıyor. Şarlatan birde kahve içiyor. O demir oraya zor girer????
yürü be!
allah yardım etsin
helal olsun adama panter gibi atladı eğitim bu işte her işte işin ehli olmak lazım
o demir oraya nasıl girecek :D kafa bulmayın :D
intahar edecek adam kahvemi ister.
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