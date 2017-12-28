İntihar etmeden önce son isteği her şeyi değiştirdi

Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede ilgi gören bir görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Eline aldığı demiri göğsüne saplamak üzere intihara kalkışan adamın son isteği olayın seyrini değiştirdi.

Kurtarma ekiplerinin ve etrafta bulunan halkın seyrettiği olayda adam, son isteği olarak bir kadının verdiği kahveyi içiyor. Bardağı geri verirken orada bulunan kurtarma ekibinin araya girmesiyle kurtarılıyor. Etrafta bulunanların alkışları arasında intihardan kurtarılan adam orada etkisiz hale getiriliyor.

Sosyal medyada yayılan bu görüntü ilgi gören görüntüler arasında yer alıyor.