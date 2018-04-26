İntihar etmek isteyen adamı böyle engellediler

Michigan'da bir köprünün üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi tırcıların engeline takıldı. Polisle tır şoförlerinin işbirliği ile köprüden atlamak üzere olan kişinin düşeceği mesafe kısaltılmak istenilerek köprünün altına araçlar yerleştirildi.

