Io Yanardağı 250 yıllık uykusundan uyandı

Japonya'nın Miyazaki bölgesindeki "Io" Yanardağı 250 yıl içinde ilk kez faaliyete geçti. Yanardağ uykusundan uyandı; gökyüzünü kül ve gaz bulutları sardı. Yanardağın püskürttüğü küller yüzlerce metre yüksekliğe ulaştı.

Bölgede kül ve duman tabakası oluştu, yakın alanlara uyarı levhaları yerleştirilip uyarılar verildi. Oluşan bulutlar kameralar tarafından kaydedildi. Yanardağın en son 1768 yılında faaliyete geçtiği belirtiliyor.