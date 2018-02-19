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İpi çekmesiyle balık fışkırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.02.2018 16:43 | Son Güncelleme

İpi çekmesiyle adeta balık fışkırdı

Kurduğu düzenek ile balık avlayan kadın izleyenleri hayrete düşürdü. Hazırladığı düzeneği suya sokan kadın, bir süre sonra ipi çekerek balıkları sepetine doldurdu.

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Anahtar Kelimeler:
balık av

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