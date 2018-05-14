İpini koparan başıboş at trafiği tehlikeye soktu

Bursa'da Merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi yakınlarında Çevreyolu caddesine çıkarak yolun kenarından ilerleyen başıboş at trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.

Boynundaki ipi bağlı olduğu yerden kopararak kaçtığı tahmin edilen ve uzun bir süre araçların yoğun olduğu bulvarda koşan at, daha sonra gözden kayboldu. O anların görüntüsü yolda seyreden araçta bulunan bir kişi tarafından amatör kameraya kaydedildi. (İHA)

