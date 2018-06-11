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İranlı kadın başörtüsüne karışan ahlak polisine tekme attı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.06.2018 18:53 | Son Güncelleme

İran'da yaşanan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan olayda başındaki örtü omzuna düşen bir kadın kendisini uyaran ahlak polisiyle ağız dalaşına girdi.

Bir metro istasyonunda çekilen görüntülerde ahlak polisinin, kadını sert bil dille uyardığı görülüyor. Buna sinirlenen kadınsa önce ağız dalaşına giriyor sonra tekme atarak tepkisini gösteriyor.

Bunun üzerine araya metro polisi giriyor. Kadınsa örtüsünü başına çekerek ahlak polisinden uzaklaşıyor. İran'da kadınlar başörtüsü zorunluluğu sık sık saçlarının önünü açıkta bırakacak şekilde örtünerek deliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN başörtüsü metro ahlak polisi

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