İş bulamayınca bestelediği CV'sini piyano başında seslendirdi

İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan kariyer sitesi LinkedIn'de milyonlarca kez görülen videosu ile bu kez iş verenler kendisine teklif yağdırmaya başladı. 'Hire me' (Beni duyun) adlı şarkısında Kemna, yaratıcı ve zeki olduğunu bu nedenle kendisini işe alacak şirkete büyük faydalarının olacağını söylüyor.

