HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İş bulamayınca bestelediği CV'sini piyano başında seslendirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2018 18:23 | Son Güncelleme

Amerikalı 24 yaşındaki Page Kemna, pazarlama sektöründe iş ararken hiçbir firmanın özgeçmişine dönmemesi üzerine, CV'sini besteleyerek piyano başında seslendirdi.

İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan kariyer sitesi LinkedIn'de milyonlarca kez görülen videosu ile bu kez iş verenler kendisine teklif yağdırmaya başladı. 'Hire me' (Beni duyun) adlı şarkısında Kemna, yaratıcı ve zeki olduğunu bu nedenle kendisini işe alacak şirkete büyük faydalarının olacağını söylüyor.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Rus spiker neye uğradığını şaşırdıRus spiker neye uğradığını şaşırdı
Oruç tutan öğrencinin iftar hayali kahkahaya boğduOruç tutan öğrencinin iftar hayali kahkahaya boğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CV ABD page kemna piyano

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rus spiker neye uğradığını şaşırdı

Rus spiker neye uğradığını şaşırdı

Oruç tutan öğrencinin iftar hayali kahkahaya boğdu

Oruç tutan öğrencinin iftar hayali kahkahaya boğdu

Çift damperli kamyonun yük boşaltma anı izleyenleri şaşırttı

Çift damperli kamyonun yük boşaltma anı izleyenleri şaşırttı

Hafriyat TIR'ları kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 ölü

Hafriyat TIR'ları kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 ölü

Sandalyeler havada uçuştu

Sandalyeler havada uçuştu

Bir anda kahkahaya boğuldu

Bir anda kahkahaya boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.