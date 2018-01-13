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İş makinesini yıkılacak 5 katlı binanın çatısına böyle çıkardılar

İLGİNÇ HABERLER | 13.01.2018 17:43 | Son Güncelleme 1 saat önce

Çorum’da 5 katlı bir binanın yıkımı için çatısına iş makinesi çıkarıldığını görenler şaşırdı. Çorum’un Gazi ile Bahabey Caddesi'ni kesiştiren kavşağa gelen trafik polisleri, bölgeyi yaya geçişine kapattı. Ekipler kontrollü olarak araçların geçişine izin verdi. Vinç yardımıyla 5 katlı binanın yıkımı için çatısına iş makinesi çıkarıldığını görenler yağmura aldırış etmeden meraklı gözlerle olup biteni izlemeye başladı. Görevliler iş makinesini vinç ile binaya çıkarmaya çalışırken, bazı kişiler tehlikeye aldırış etmeden cep telefonları ile bu çalışmayı görüntüledi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonrası iş makinesi, vinç yardımıyla çatıya çıkarıldı.

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bina Çorum yıkım iş makinesi

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