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İş makinesinin darbesiyle bina yerle bir oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2018 10:51 | Son Güncelleme

Adıyaman’da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün lojmanı iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu.

Olay, Adıyaman Alitaşı Mahallesi Adıyaman Lisesi yan kısmında bulunan lojmanlarda meydana geldi. İş makinesinin kırıcısı ile 4 katlı binanın kolonlarına darbe indirdiği esnada bina biranda çöktü. İş makinesi binanın Doğu kısmından binaya müdahale ederken, Batı kısmında küçük çökmeler meydana geldi. Bina iş makinesi çalışırken bina yerle bir oldu. Yıkım esnasında mahalleyi toz bulutu kapladı.

Çevre güvenliğinin alınmadığı ve binanın batı kısmındaki binada insanların bulunduğu esnada gerçekleşen yıkım mahalle sakinlerinde korkuya neden oldu. Mahalle sakinleri güvenlik önlemi alınmadan yapılan yıkıma tepki gösterdi.

Bina yıkımında güvenlik önleminin alınmamasına tepki gösteren mahalle sakinlerinden Aydın Güngör, “Bu yıkım 1 ay öncesinden başladı. İki blok şeklinde bulunuyordu bu bina. Milli eğitime bağlı diye biliyorum bu iki blokun. İlk blok yıkıldığı anda da herhangi bir güvenlik önlemi alınmadı. Bundan da bir ders çıkarılmadı. İkinci blok yıkımında da aynısı yaşandı. Sabah başladı yıkım ve 15 sularında binanın tamamen yıkıldığına şahitlik ettik. Herhangi bir emniyet şeridi çekilmemiş, trafik kapatılmamış, güvenlik güçlerine haber verilmemiş yani ihmaller ile dolu bir yıkım gerçekleştirildi.

Çok şükür ki herhangi bir şey olmadı fakat meraklı bir kalabalık, artı buradan geçen birkaç kişinin altta kalabileceğini düşündük. Yani yıkılmasıyla büyük bir deprem etkisi yaptı aslında ve bulunduğumuz bina sallandı. Yan taraftaki binalarda da herhangi bir tahliye söz konusu değildi.

Zaten irkilme ile hepsi durumu fark etti. İhmaller zinciri ile bina yıkıldı öyle diyebiliriz. Bizler yıkım ekibindekilerin de kendisini güvene aldıklarını düşünmüyoruz. Çünkü çok tuhaf bir yıkım gerçekleştirildi. Kepçe operatörü bile altta kalabilirdi, son darbesini vurduktan sonra kaçma girişiminde bulunarak ancak kurtulabildi. Yani binadan kopan herhangi bir parça birilerine isabet edebilirdi” diye konuştu.(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman bina yıkım

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