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İş yerine giren hırsızı pusu kurarak yakaladı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.03.2018 15:29 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir esnaf, iş yerine giren hırsızı pusu kurarak yakaladı. Hırsızlık anı ve esnafın şahısları kovalaması güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi’nde 2 şahıs, çeyiz ve ev eşyası satan bir iş yerini gözüne kestirdi. İşletme sahibinin oğlunu oyalayarak, iş yerinde araştırma yapan şahıslar, daha sonra buradan ayrıldı. Durumu fark eden ve daha önce de iş yerine birkaç kez hırsız giren esnaf Şeyhmus Ortaç ise, şahısların bir kez daha geleceğini düşünerek, çevredeki esnafla birlikte pusuya yattı. Kısa bir süre sonra tekrar iş yerine gelen şahıslar, vitrinde bulunan iki yorganı alarak, kaçmaya başladı. Ortaç ve diğer esnaflar ise, taşlarla kovaladıkları şahısları, bir ara sokakta yakalayarak, Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Ortaç, durumu fark ettiklerini ve pusu kurduklarını belirterek, “Onlar önce içeri girdi. Eşya alacaklardı. 'Gidip annemize söyleyeceğiz' dediler. Ardından iki yorganımızı alıp götürdüler. Ben de karşı tarafta duruyordum. Onları kovalamaya başladım. Esnafların yardımıyla onları yakaladık. 155'i aradık, gelip şahısları götürdü. Bunlar bizi rahat bırakmıyor" dedi.

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iş yerine gelip işletme sahibinin oğlu ile konuşan şahıslar, ayrıldıktan bir süre sonra gelerek, dükkanın önünde bulunan yorganları çaldığı görüldü. Şahıslar, kendilerini kovalamayan esnafı fark etmelerdi üzerine yorganları atarak, kaçtı.

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