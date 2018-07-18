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İşçi beton zemine çakıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.07.2018 19:48 | Son Güncelleme

Forkliftin üstünde dengesini kaybeden işçi zemine böyle çakıldı.

Çin'de strafor üretim fabrikasında çalışan bir işçi, ürün yüklemek için çıktığı forkliftin üstünde dengesini kaybederek beton zemine çakıldı.


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çin işçi fabrika

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