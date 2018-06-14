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İşçiler son anda kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 14.06.2018 09:54 | Son Güncelleme

İşçiler, yukarıdan düşen inşaat malzemelerinden son anda kurtuldu. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Çin'de yüksekten düşen inşaat malzemeleri korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kazanın olacağını fark eden işçiler, kaçmaya başlarken şans eseri herhangi bir facia yaşanmadan kurtuldu. İşte o anlara ait kamera görüntürleri.

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Anahtar Kelimeler:
çin inşaat işçi Kaza

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