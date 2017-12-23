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İşçileri ezen kamyon şoförü koşarak kaçtı! O anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER | 23.12.2017 15:13 | Son Güncelleme 11 saat önce

Hindistan'da bir akaryakıt istasyonunda sohbet eden iki işçiye kamyon çarptı. İşçilerden biri kısa sürede ayağa kalkarken diğeriyse yerde hareketsiz kaldı. Aracından inen şoför yerde yatan şahsı görünce olay yerinden koşarak kaçarken o anlarda güvenlik kamerası da kayıttaydı.

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Anahtar Kelimeler:
işçi Hindistan Kaza

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