İşçileri ezen kamyon şoförü koşarak kaçtı! O anlar kamerada

Hindistan'da bir akaryakıt istasyonunda sohbet eden iki işçiye kamyon çarptı. İşçilerden biri kısa sürede ayağa kalkarken diğeriyse yerde hareketsiz kaldı. Aracından inen şoför yerde yatan şahsı görünce olay yerinden koşarak kaçarken o anlarda güvenlik kamerası da kayıttaydı.