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Işık ihlali can alıyordu! İşte o an...

İLGİNÇ HABERLER  | 01.03.2018 21:46 | Son Güncelleme

Erzurum’da kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin çarptığı genç adam ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle havada uçarak takla atan vatandaş, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Erzurum’da kar yağışının ardından havanın soğumasıyla birlikte gizli buzlanmanın oluştuğu yollarda, sürücülerin de dikkatsizliği ve kural ihlali sonucu 5 kişinin yaralandığı 4 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı. Şehrin muhtelif kavşaklarında bulunan MOBESE’ler, gizli buzlanmanın oluştuğu caddelerde meydana gelen trafik kazalarını kaydetti. Can kaybının olmadığı, 5 kişinin yaralandığı 4 trafik kazası görüntüsünde, araçların hız mesafesini koruyamayıp gizli buzlanmanın oluştuğu yerde savrularak kaza yaptıkları, kırmızı ışık ihlali görüldü.

Havuzbaşı yaya geçidi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ise kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün kullandığı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya hızlı şekilde çarptı. Kazada havada savrulan vatandaş yere düşerek kafasını demir bariyerlere çarptı. Adeta ölümden dönen genç adam, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum MOBESE trafik kazaları

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