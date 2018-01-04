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Işık ihlali ve dikkatsizliğin faturası ağır oldu

İLGİNÇ HABERLER | 04.01.2018 19:58 | Son Güncelleme 6 saat önce

Rusya’da araçların ışık ihlaline yayanın dikkatsizliği de eklenince kaza kaçınılmaz oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Kaza

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