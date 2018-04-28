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İstanbul'da akılalmaz görüntü! Görenler gözlerine inanamadı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.04.2018 10:28 | Son Güncelleme

Yolda hızla ilerleyen sürücünün direksiyon başında yemek yemesi yürekleri ağızlara getirdi. Sürücünün o anları ise yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuna kaydedildi.

İstanbul’da ana yolda aracıyla hızlı bir şekilde ilerleyen sürücü direksiyon başında yemek yedi. Yemek yediği sırada direksiyonu tutmayan sürücünün o anları kazaya davetiye çıkardı. Sürücünün elindeki gözleme ve kolayı gören diğer sürücüler gördüklerine inanamadı. Yüreklerin ağızlara getiren sahne ise yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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yemek istanbul sürücü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tmm sen aptalsın onu anladıkta başkasının hayatından ne istiyorsun
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