İstanbul'da akılalmaz görüntü! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul’da ana yolda aracıyla hızlı bir şekilde ilerleyen sürücü direksiyon başında yemek yedi. Yemek yediği sırada direksiyonu tutmayan sürücünün o anları kazaya davetiye çıkardı. Sürücünün elindeki gözleme ve kolayı gören diğer sürücüler gördüklerine inanamadı. Yüreklerin ağızlara getiren sahne ise yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuna kaydedildi.

