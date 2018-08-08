İstanbul'da hortum çıktı! O anlar kamerada

İstanbul Arnavutköy Yeniköy sahilinde çıkan hortum, vatandaşları korkuttu. Deniz üzerinde çıkan hortum, saniye saniye kameralara yansıdı.

Vatandaşları tedirgin eden görüntü Arnavutköy Yeniköy sahilinde kaydedildi. Sabah saatlerinde rüzgar ile birlikte deniz üzerinde oluşan hortum, kameralara yansıdı. Denizden sahile doğru ilerleyen hortum, bir süre sonra kayboldu.

