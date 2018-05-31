İstanbul’da korku dolu anlar kamerada

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi Itır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasındaki elektrik direğinin telleri, henüz bilinmeyen bir nedenle yere düşerek yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve BEDAŞ ekibi sevk edildi.
Ekipler olay yerine seyrettiği esnada direkte çok kez patlamalar meydana geldi. Patlamalar nedeniyle mahalleli büyük panik yaşadı. Korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa bir süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, BEDAŞ ekipleri ise incelemelerde bulundu. (İHA)
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