İstanbul’da tek teker terörü kamerada

İstanbul’un çeşitli noktalarındaki işlek caddelerinde motosikletle tehlikeli tek teker şovu yapan trafik magandası i trafiğin altını üstüne getirdi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda arkadaşlarıyla birlikte seyreden motosikletli maganda, yokuş aşağıya tek teker üstünde metrelerce seyretti. Teker üzerindeyken bir de şerit değiştiren motosikletli, kuralları hiçe sayarak sürücülerin güvenliğini defalarca tehlikeye attı.

Magandanın akrobatik hareketlerini sergilediği yerlerden biri olan Beşiktaş-Bomonti Tüneli'ydi. Sürücü burada da vızır vızır geçen araçların arasında ön kaldırarak tek teker üzerinde gitti. Hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı.

TTEK TEKER ÜZERİNDE ŞERİT DE DEĞİŞTİRDİ

Tek teker üstünde gitmekle kalmayan maganda, bulvar üzerinde gittiği esnada bu şekilde bir de şerit değiştirdi. Trafikteki sürücülerin şaşkın bakışları arasında şovuna devam eden maganda yürekleri ağza getirdi. Motosikletli zaman zaman da E-5 Karayolu’nda normal şekilde seyrettiği esnada yolda zikzaklar çizdi. Herkesin canını defalarca tehlikeye atan maganda kask kamerasına yansıdı. (İHA)

