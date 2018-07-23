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İstanbul’da Ukraynalı gençlerin tehlikeli “metrobüs sörfü” kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 23.07.2018 11:55 | Son Güncelleme

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşa halindeki kulesine tırmanarak 350 metrede özçekim yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Pavel Smirnov, geçtiğimiz sene yaptığı metrobüs sörfünü bu kez Ukrayna uyruklu arkadaşlarıyla gerçekleştirdi. Metrobüsün üstünde 5 durak giden gençler o tehlikeli anları kaydedip sosyal medyadan yayınladı.

Daha önce birbirinden tehlikeli şovları gerçekleştiren Pavel Smirnov bu kez metrobüs üzerinde yolculuk yaparak yürekleri ağza getirdi. Smirnov Ukrayna'dan gelen parkur sporcusu arkadaşları Sergey Tracer ve Artem Aristov ile birlikte geçtiğimiz Salı günü saat 21.00 sıralarında Okmeydanı metrobüs durağına geldi. Gençler ardından vatandaşların arasından durağın üstüne tırmanarak yolcu almaya gelen metrobüse atladı. Metrobüsün harekete geçmesinin ardından görünmemek için gizlenen gençler, 5 durak gitti. Gençler metrobüsten, Zincirlikuyu durağında vatandaşların gözleri önünde inerek metro durağına girdi. Tehlikeli anları kask kamerasıyla saniye saniye kaydeden gençler o anları sosyal medyada yayınladı.

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaptığı tehlikeli tırmanış ve atlayışlarla sık sık adından söz ettiren ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşa halindeki kulesine tırmanarak 350 metrede özçekim yapmasıyla tanınan parkur sporcusu Pavel Smirnov, geçtiğimiz sene Kasım ayında arkadaşı Jack Kahyaoğlu ile birlikte metrobüsün üstünde 12 durak gitmişti. O anları kaydedip sosyal medyadan yayınlayan gençler, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı. Para cezasına çarptırılan gençler daha sonra serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Pavel Smirnov Metrobüs Yavuz Sultan Selim Köprüsü

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