İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü! Görür görmez telefonuna sarıldı

İstanbul'da patenli 3 genç, trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde bir otomobile tutunarak ilerlemesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Dakikalarca bu şekilde ilerleyen patenci gençler trafikte adeta tehlike saçtı. Gençlerin hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atarak ilerlemesi yürekleri ağızlara getirdi. Trafikteki sürücülerin uyarılarına dikkat etmeyen patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu seyir halinde olan başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.
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