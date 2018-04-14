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İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü! Görür görmez telefonuna sarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.04.2018 10:06 | Son Güncelleme

İstanbul'da patenli 3 gencin trafikte seyir halinde olan bir otomobilin arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul'da patenli 3 genç, trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde bir otomobile tutunarak ilerlemesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Dakikalarca bu şekilde ilerleyen patenci gençler trafikte adeta tehlike saçtı. Gençlerin hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atarak ilerlemesi yürekleri ağızlara getirdi. Trafikteki sürücülerin uyarılarına dikkat etmeyen patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu seyir halinde olan başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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istanbul patenli gençler

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