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İstanbul Eminönü'ne sıçradı slackline çılgınlığı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.06.2018 08:34 | Son Güncelleme

Dünyanın en iyi slackline (ip üstünde gösteri) sporcularından Alex Mason, İstanbul’un tarihi semti Eminönü’nde çamaşır ipleri arasında sıra dışı bir gösteriye imza attı.

Red Bull sporcusu Alex Mason, renkli tarihi evleri, yokuşları ve apartmanlar arasına asılan çamaşırlarıyla turistlerin ilgisini çeken bir sokakta, apartmanlar arasında bulunan iplerin üzerinde yürüyerek, meraklı bakışlar arasında sıra dışı hareketler sergiledi.

Fatih Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlendiği performansının ardından açıklamada bulunan Mason, "Harika bir duyguydu. Yaşayan tarihin içinde en sevdiğin işi yapmanın ve daha da önemlisi beni takip eden çocukların mutlu olduğunu görmenin sevinci hiçbir kelimeyle anlatılamaz." dedi.

Pencerelere asılan iplerin üzerinde yürümekle kalmayıp, akrobatik hareketler de sergileyen genç sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye’de bulunmak harikaydı. Türkiye harika bir ülke, İstanbul olağanüstü şehir. Gösterinin başta bizim için zorlu geçeceğini düşünmüştüm, öyle de oldu ama beklediğimden keyifliydi. İnsanların meraklı bakışları arasında en sevdiğim hareketleri yapmak, çocuklarla zaman geçirmek harikaydı. Hayatım boyunca unutamayacağım bu tecrübe, bana da kariyerime de çok şey kattı."

Alex Mason’ı gösterilere hazırlayan antrenörü Andy Lewis de İstanbul’da olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Dünyaca ünlü bir dublör olan ve Super Bowl gibi önemli organizasyonlarda gösteriler gerçekleştiren Lewis, şunları kaydetti:

"Benim için projenin en heyecanlı anları ilk defa iplerin kurulduğunu görmek ve bunun çok güzel bir konsept olduğunun farkına varmaktı. Türkiye’nin gerçek kültürünü çok iyi anladım. Bu da çok hoş oldu. Alex’in yüksek iplerde hiç sorun yaşamadan yürümesi ve bundan keyif alması beni çok sevindirdi." (AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
güzel gösteri olmuş. ilk olarak redbull raklamı sandım ;)
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