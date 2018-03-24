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İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İLGİNÇ HABERLER  | 24.03.2018 12:12 | Son Güncelleme

Metrobüste yolculuk eden bir kadın yolcu görenleri şaşkına çevirdi! 2 gün önce çekildiği iddia edilen görüntülerde, Yenibosna durağından binen bir kadın yolcu herkesi şaşkına çevirdi.

İlginç giyim tarzı ve uzun takma kulakları olan kadının kendi kendine konuşması ve değişik hareketler yapması yolcuları tedirgin ederken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Görüntünün altına yapılan yorumlarda kadının bir 'cosplay' olduğu iddia edildi.

COSPLAY NEDİR?

Japonya'dan çıkan çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanılarak anime ve manga, film, oyun, kitaplardaki karakterlerin taklit edildiği kostüm ve performans sanatıdır.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul yenibosna metrobüs

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Muhtemelen Tiyatro oyuncusu
Uzayli galiba
uzaylı mı ne bu böyle gece görse adam korkar kabusu olur
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