İstanbul Sarıyer'de magandalar terör estirdi

Sarıyer Katar Caddesi'nde yağmurun yağmasıyla kayganlaşan yolda sahneye çıkan iki maganda sürü trafiği birbirine kattı. Sürekli olarak otomobili yanlayıp ‘Drift’ yapan sürücüler kazaya davetiye çıkardı. Diğer sürücülerin canlarını hiçe sayan magandaların tehlikeli hareketler yaparak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Magandaların akan trafikte yaptığı tehlikeli şov ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, iki aracın trafikte yanlama hareketini yaparak ilerlediği görülüyor.
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