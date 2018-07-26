İstasyonda korku dolu anlar

Avustralya'da bir tren istasyonunda topunun peşinden koşan çocuk trenin geldiğini fark etmedi. Topu yakalayan ve son anda dengesini sağlayan çocuk raylara düşmekten kıl payı kurtuldu.
Topu yakaladıktan sonra son anda dengesini toparlayan çocuk trenin çarpmasından kıl payı kurtuldu. Görüntüleri sosyal medyada yayınlan ulaşım şirketi, peronlarda daha dikkatli olunması konusunda çağrıda bulundu.
Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı: İşte merak edilen tüm detaylar
Tacize uğradığını videoyla açıklayan Bahar'a, Bakan Selçuk el uzattı!
Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!
Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Yunan feribotu arızalandı: 168 yolcu vardı... Türkiye harekete geçti
ABD’den rahip Brunson hakkında flaş açıklama
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!
Meral Akşener'in evinin önüne mektuplar bırakıldı
Doğum anı böyle görüntülendi
Bunları biliyor musunuz?
Okuyucu Yorumları 0 yorum