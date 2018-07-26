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İstasyonda korku dolu anlar

İLGİNÇ HABERLER  | 26.07.2018 08:35 | Son Güncelleme

Avustralya'da bir tren istasyonunda çocuğun yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Avustralya'da bir tren istasyonunda topunun peşinden koşan çocuk trenin geldiğini fark etmedi. Topu yakalayan ve son anda dengesini sağlayan çocuk raylara düşmekten kıl payı kurtuldu.

Topu yakaladıktan sonra son anda dengesini toparlayan çocuk trenin çarpmasından kıl payı kurtuldu. Görüntüleri sosyal medyada yayınlan ulaşım şirketi, peronlarda daha dikkatli olunması konusunda çağrıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya tren istasyonu Çocuk

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