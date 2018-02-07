İstasyonda korkunç ölüm

Hindistan'da genç bir kadının ihtihar ettiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Treni bekleyen kalabalığın bakışları arasında raylara inen kadın, bir anda kendisini trenin önüne attı. Feci şekilde can veren kadının bunun neden yaptığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.