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İstasyonda korkunç ölüm

İLGİNÇ HABERLER | 07.02.2018 11:17 | Son Güncelleme

İstasyonda korkunç ölüm! O anlar kamerada...

Hindistan'da genç bir kadının ihtihar ettiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Treni bekleyen kalabalığın bakışları arasında raylara inen kadın, bir anda kendisini trenin önüne attı. Feci şekilde can veren kadının bunun neden yaptığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kelaynak intihar

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