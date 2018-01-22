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İşte insanlığın bittiği an!

İLGİNÇ HABERLER | 22.01.2018 11:24 | Son Güncelleme 7 saat önce

Çin’de otobüsün çarptığı kadın aldırmayan otomobilin sürücüsü, kadının başına çarpa çarpa yoluna devam etti. Çin’de yolun karşısına geçmek için acele eden kadın, dikkatsizliğinin bedelini az daha canıyla ödüyordu.

Hızla gelen otobüs kadına çarparken, yaralanan kadın yere düştü ve kendinden geçti. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı, otomobil sürücüsünün de arandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin Kaza

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