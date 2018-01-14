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İşte özel harekat polisinin çocuklarıyla buluştuğu an

İLGİNÇ HABERLER | 14.01.2018 19:51 | Son Güncelleme 10 saat önce

Görevinden dönen özel harekat polisinin çocuklarıyla buluştuğu an izleyenleri duygulandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
görev Özel Harekat polisi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Size kurban olayım. Allah (c.c.), sizleri çocuklarınıza bağışlasın inşaAllah. Muhafaza etsin sizleri yüce Allah (c.c.) inşaAllah. Dualarımız her zaman sizinledir.
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