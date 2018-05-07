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İşte sosyal medyanın yeni fenomeni

İLGİNÇ HABERLER  | 07.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

Sahibinin kameraya çektiği sırada garip bir şekilde hapşıran kedi, sosyal medyayı salladı.

Sahibi onu kameraya çekerken hapşırığını tutamayan kedi internet fenomenleri arasında çoktan yerini aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük ilgi gördü.

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kedi sosyal medya fenomen

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