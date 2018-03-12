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İstiklal Marşı'nı bir de böyle dinleyin

İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2018 21:12 | Son Güncelleme

İstiklal Marşı'nı bir de farklı enstrümanlardan dinleyin.

İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yılını kutluyoruz. Sosyal medyada paylaşılan video büyük beğeni toplarken, İstiklal Marşı'nı bir de farklı enstrümanlardan dinleyin.

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Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı estürman

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Daha güzel bir marş duymadım. Duyanıda duymadım. VAROL TÜRKİYE ÇOK YAŞA TÜRK MİLLETİ.
çok güzel
Kendinize gelin, pop şarkısı,arabesk veya rock değil bu milli marş! gırnatayla çalınmaz, mix yapılmaz!duyguları hiçe sayılmaz, böyle şaklabanlık olmaz! türklüğü hiç ettiniz, milliyetçiliği ayaklar altına aldınız, milli duyguları yok ettiniz sırada milli marşmı var! ADAM GİBİ ÇALINIR ADAM GİBİ SÖYLENİR!!! SADECE TÜRKLERE AİT BİR MARŞTIR!
Marşından taşına insanından havasına varmı daha güzeli dünyada. Türkiyem memleketim...
40 yıl okullardaki törenlerde klasik marşımızı söyledik,söylettik öğrencilere.Elbette bu güfteyle söyletilemez ama değişik ve güzel olmuş,orijinal.En çok da İskoç gaydası hoşuma gitti...
Dinlediğim En Güzel İstiklal Marşı Ve Her Kelimesinin Rahatlıkla Anlaşılacağı Biçimde Okunuşu İstiklal Marşı Orjinal Mehter Versiyonudur, Dinlemenizi Tavsiye Ederim Şuan ki Marşın Kelimeleri Yutularak Okunuyor, Korkma Sönmez Bu Şafak, Larda Yüzen Al Sancak, Sönmeden Yurdu....munüstünde Tütenensonocakbenim Dirmilletimin, Yıldızıdır Parla..yacakobenim Dirobenimmilletimindirancak Çatmakurbanolayım Çehreni eynazlıhilal... Kahramanırkımaa birgünde Buşiddetbucelalalsana Olmazdökülen Kanlarımız Sonra Helalhakkıdır Haaa kaatapan Milletiministiklal Bu Günümüzün Okunuşu Siz Dinlerken Anlıyormusunuz?
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