İsveç Genelkurmay Başkanı General Micael Bydén, Avrupa Onur Yürüyüşü'nde Elvis şarkısı söyledi

Stockholm'de düzenlenen Avrupa Onur Yürüyüşü'ne İsveç ordusu da destek verdi. Kalabalığın coşkusuna kayıtsız kalamayan İsveç Genelkurmay Başkanı General Micael Bydéni Elvis Presley şarkısı söyledi. İşte o anlar...
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