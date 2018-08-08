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İsveç Genelkurmay Başkanı General Micael Bydén, Avrupa Onur Yürüyüşü'nde Elvis şarkısı söyledi

İLGİNÇ HABERLER  | 08.08.2018 09:44 | Son Güncelleme

Ordunun da destek verdiği Avrupa Onur Yürüyüşü'nde İsveç Genel Kurmay Başkanı General Micael Bydén, Elvis Presley şarkısı söyledi.

Stockholm'de düzenlenen Avrupa Onur Yürüyüşü'ne İsveç ordusu da destek verdi. Kalabalığın coşkusuna kayıtsız kalamayan İsveç Genelkurmay Başkanı General Micael Bydéni Elvis Presley şarkısı söyledi. İşte o anlar...

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