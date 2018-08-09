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İsviçre'de oluşan çamur nehri yanardağ gibi patladı

İLGİNÇ HABERLER  | 09.08.2018 13:45 | Son Güncelleme

İsviçre'de yaşanan olayda, toprak kaymasında oluşan 'çamur nehri', yanardağ gibi patladı.

İsviçre Alpleri'nde yaşanan toprak kaymasında oluşan 'çamur nehri', bariyerlere çarpıp yanardağ gibi patladı. Ortaya çıkan ilginç görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.


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Anahtar Kelimeler:
isviçre çamur nehri

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