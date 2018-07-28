İşyerinde otururken kafasına tablo düştü

İlçede esnaflık yapan Burak Köseler, eline aldığı telefonu ile işyerinin yazıhanesine gelerek masasına oturdu. Bir süre telefonuyla oynayan Köseler’in arkasındaki Osmanlı Tuğrası’nın yer aldığı tablo bir anda Köseler’in başına düştü.

Olayın şaşkınlığını yaşayan Burak Köseler, yaşadığı şokun etkisiyle çevresinden yardım istedi. Bu sırada durumu fark eden yan komşuları talihsiz adamın imdadına yetişti. Tabloyu genç adamın üzerinden alan komşuları, işyerinin farklı bir köşesine bırakarak yaralanan komşularına yardım etti.

Bir süre başını tutan Köseler, arkadaşlarının da yardımıyla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne gitti. Hastanede müşahede altında tutulan Köseler, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşadıklarını anlatan Köseler, “Bir anda başımın üzerine düştü. Ne olduğunu anlayamadım. Sonra yardım istedim. Sesim de çıkmıyordu. Komşular imdadıma yetişti. Hastaneye başvurduk. Bir süre serum verdiler, tomografi çektiler. Allah’a şükür iyiyim. Başımda biraz şişlik ve ödem oluşmuş” diye konuştu.

Trajikomik anlar ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



