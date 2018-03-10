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İzlediği diziye sinirlenen dede sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.03.2018 09:18 | Son Güncelleme

Dizi izlerken sinirlerine hakim olamayan dedenin görüntüleri sosyal medyayı salladı.

İzlediği diziye sinirlenen dede televizyonla kavga ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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dizi Sen Anlat Karadeniz dede sosyal medya

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