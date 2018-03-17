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İzlemesi bile heyecan veren paylaşımlarıyla olay oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 17.03.2018 10:37 | Son Güncelleme

İzlemesi bile heyecan veren paylaşımlarıyla olay oldu.

Rusya'da yaşayan adrenalin tutkunu Angela Nikolau, uçlarda yaşadığı hayatının bazı kesitlerini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Adrenalin bağımlısı Angela Nikolau, çok az insanın yapmaya cesaret edebileceği şeyleri yapıyor. İzlemesi bile nefes kesen tehlikeli tutkusunu sergiliyor.

Yüzlerce metre yüksekliklerde ölüme meydan okuyan kadının görüntüleri sosyal medyada hayranlıkla izleniyor.

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Rusya adrenalin paylaşım

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