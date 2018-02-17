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İzlenme rekoru kırdı! Buz tutmuş tramboline böyle atladı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.02.2018 10:49 | Son Güncelleme

ABD'nin Missouri eyaletinde kaydedilen ilginç görüntü sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

ABD'nin Missouri eyaletinde kaydedilen bu görüntüler büyük ilgi çekti. 14 yaşındaki bir çocuğun buz tutmuş tramboline atladığı ilginç anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

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trambolin ABD soğuk buz

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