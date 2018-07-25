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İzlerken gözleriniz dolacak! Köpeğiyle böyle vedalaştı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Çektiği acılara dayanamayıp köpeğini uyutmak zorunda kalan kadının köpeğiyle duygu dolu vedalaşması izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

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Anahtar Kelimeler:
köpek kadın sosyal medya

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