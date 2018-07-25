İzlerken gözleriniz dolacak! Köpeğiyle böyle vedalaştı

Çektiği acılara dayanamayıp köpeğini uyutmak zorunda kalan kadının köpeğiyle duygu dolu vedalaşması izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
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