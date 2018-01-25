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İzlerken gözlerinize inanamayacaksınız! Taş kesildiler

İLGİNÇ HABERLER | 25.01.2018 21:41 | Son Güncelleme 11 saat önce

Kazakistan'da çekilen görüntüleri izlerken gözlerinize inanamayacaksınız. -56 derece soğukluğa dayanamayan hayvanlar adeta taş kesildiler. O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
köpek kazakistan soğuk hava tavşan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu durumun en iyi şahidiyim kapalı balkondaki sarılı alkol bile patlamış ve odamın pencere kenarları buz tutmuş durumda dışarıda nefes aldığınızda şoklanıyorsunuz I love Astana ??)??#x?`???
En iyi şahidi benim sanırım. Kapalı balkonda sarılmış haldeki alkol şişesi bile patladı. odamın pencere kenarları buz tutmuş haldeydi nefes aldığınız da şoklanıyorsunuz I Love Astana...
yalan haber tavşan kaçarken takılmış citlere çıkamamış kacamayinca toprak altına soğuktan ölmüş köpeğin donma ihtimali sıfır öyle bir dünya yok oda muhtemelen ya oyuncak yada doldurma bir hayvan figürü ....
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