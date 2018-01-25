İzlerken gözlerinize inanamayacaksınız! Taş kesildiler

Kazakistan'da çekilen görüntüleri izlerken gözlerinize inanamayacaksınız. -56 derece soğukluğa dayanamayan hayvanlar adeta taş kesildiler. O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
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