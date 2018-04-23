İzleyenleri hipnotize eden seyyar satıcı

Takım elbisesini giyen seyyar satıcı sokaktan geçen vatandaşların üzerinde sattığı tıraş aletini denedi. Oldukça yetenekli bir şekilde ürününün pazarlamasını yapan seyyar satıcı sosyal medyanın gündemine oturdu.
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