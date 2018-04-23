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İzleyenleri hipnotize eden seyyar satıcı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.04.2018 12:33 | Son Güncelleme

Sokaktan geçen insanlar üzerinde denediği tıraş aletini tanıtan seyyar satıcıyı izlerken hipnotize olacaksınız.

Takım elbisesini giyen seyyar satıcı sokaktan geçen vatandaşların üzerinde sattığı tıraş aletini denedi. Oldukça yetenekli bir şekilde ürününün pazarlamasını yapan seyyar satıcı sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
seyyar satıcı tıraş aleti

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