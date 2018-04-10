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İzmir Metrosu'nda mest eden görüntü! Atatürk'ün sözlerini bağıra bağıra söyledi

İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2018 20:20 | Son Güncelleme

İzmir Metrosu'nda kaydedilen görüntüde, küçük bir kızın Atatürk'ün sözlerini söylediği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri adeta mest etti.

Atatürk aşkıyla dolan ufaklık İzmir'de bindiği metroda izleyenleri mest etti. Atatürk'ün sözlerini ezberleyen ufaklığın bağıra bağıra o sözleri söylediği muhteşem anlar sosyal medyayı salladı.

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izmir metrosu mustafa kemal atatürk

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