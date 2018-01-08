HABER

İzmir'de patenle tehlikeli yolculuk kamerada

İLGİNÇ HABERLER | 08.01.2018 22:31 | Son Güncelleme 7 saat önce

İzmir'de ayaklarında paten bulunan 4 çocuğun şehir içi yolcu otobüsünün arkasına tutunarak yolculuğu tehlikeye davetiye çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, ayaklarında paten bulunan 4 çocuk, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma otobüsü ESHOT duraktan yolcu aldığı sırada arkasına takıldı. Patenci çocuklardan haberdar olmayan ESHOT şoförü ise yaklaşık 30 kilometre hızla bir sonraki durağa ilerledi. Kaskları ve korumalıkları bulunmayan çocuklar tehlikeye davetiye çıkarırken, bir vatandaş ise bu anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir paten

En Çok Okunan Haberler

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Benim ölümümü seyrettiler!

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Benim ölümümü seyrettiler!

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Tamer Karadağlı eski eşinden çocuk istiyor!

Tamer Karadağlı eski eşinden çocuk istiyor!

Diğer Haberler
Yavru sincap, kediye yem oldu

Yavru sincap, kediye yem oldu

Kreşte büyük skandal! Küçük çocuğu resmen boğdu

Kreşte büyük skandal! Küçük çocuğu resmen boğdu

Sirk gösterisinde korkunç kaza! O anlar kamerada

Sirk gösterisinde korkunç kaza! O anlar kamerada

Anne ve oğluna acımasız dayak kamerada

Anne ve oğluna acımasız dayak kamerada

Tamamı buz tutan gemideki buzları kırmaya çalışan mürettebat

Tamamı buz tutan gemideki buzları kırmaya çalışan mürettebat

Donmuş göldeki köpeği kurtardı

Donmuş göldeki köpeği kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.