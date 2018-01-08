İzmir'de patenle tehlikeli yolculuk kamerada

Edinilen bilgiye göre, ayaklarında paten bulunan 4 çocuk, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma otobüsü ESHOT duraktan yolcu aldığı sırada arkasına takıldı. Patenci çocuklardan haberdar olmayan ESHOT şoförü ise yaklaşık 30 kilometre hızla bir sonraki durağa ilerledi. Kaskları ve korumalıkları bulunmayan çocuklar tehlikeye davetiye çıkarırken, bir vatandaş ise bu anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.
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