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Jakarta Menkul Kıymetler Borsası'nın çöküş anı kamerada

İLGİNÇ HABERLER | 15.01.2018 16:32 | Son Güncelleme 2 saat önce

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Menkul Kıymetler Borsası binasında çökme meydana geldi.

Metro TV kanalının haberinde, Menkul Kıymetler Borsasının (JSX) "Tower 2" adlı binasının giriş katının üstündeki orta tavanın tamamen çöktüğü belirtildi. Tavanın çökmesi sonucu yaralanan 46 kişinin tedavilerinin hastanede sürdüğü kaydedildi.

Ayrıca binadaki çalışanların tahliye edildiği bildirildi. JSX Sözcüsü Rheza Andhika, borsa işlemlerine, olaydan dolayı kısa süreli ara verildiğini açıkladı.

Bu arada şirket çalışanlarının çoğunluğunun yemek arası nedeniyle bina dışında olmasının büyük bir faciayı önlediği vurgulandı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Endonezya Cakarta Menkul Kıymetler Borsası

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