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Jamaika'da bayrak yarışında ters yöne koşan minik, izleyenleri kahkahaya boğdu

İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2018 21:09 | Son Güncelleme

Jamaika'da yapılan çocuklar arası bayrak yarışında 6 yaşındaki çocuk ters yöne doğru koşunca izleyenler kahkaha krizine girdi.

Jamaika'nın başkenti Kingston'da çocuklar arası yapılan amatör 4x100 metre bayrak yarışında ters yöne koşan 6 yaşındaki minik izleyenleri krize soktu. O anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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Jamaika Çocuk

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