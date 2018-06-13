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Jandarma'dan 179. yaşa özel klip

İLGİNÇ HABERLER  | 13.06.2018 11:44 | Son Güncelleme

Jandarma'dan 179. yaşa özel klip...

Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşunun 179. Yıldönümü nedeni ile özel bir klip yayınladı. "Üç asırda; cesaretle, fedakârca, gururla Jandarma 179 Yaşında" başlıklı video büyük beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma klip

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