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Jandarma pilot personel alımına klipli ilan

İLGİNÇ HABERLER  | 30.03.2018 14:35 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığına personel alımı hazırlanan klip ile duyuruldu.

Son başvuru tarihi 8 Nisan olan Jandarma Havacılık başvuruları duyurusunu hazırlanan klip ile yapan Jandarma Komutanlığı, klip ile jandarma pilotların neler yaptığını gençlere anlatıyor. Klipte “Gökyüzüne sevdalanmış bütün gençlerimizi Jandarma Havacılık saflarına bekliyoruz. Gelin siz de yurt semalarının yılmaz bekçileri olun” ifadelerine de yer verildi.

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Jandarma personel alımı

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