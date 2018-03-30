Jandarma pilot personel alımına klipli ilan

Son başvuru tarihi 8 Nisan olan Jandarma Havacılık başvuruları duyurusunu hazırlanan klip ile yapan Jandarma Komutanlığı, klip ile jandarma pilotların neler yaptığını gençlere anlatıyor. Klipte “Gökyüzüne sevdalanmış bütün gençlerimizi Jandarma Havacılık saflarına bekliyoruz. Gelin siz de yurt semalarının yılmaz bekçileri olun” ifadelerine de yer verildi.
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