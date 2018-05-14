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Jandarmaya iftira atabilmek için kendini dövdü... O anları jandarma ekipleri kaydetti

İLGİNÇ HABERLER  | 14.05.2018 16:22 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde aracıyla uyuşturucu satışı yapan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.Ş. isimli şahıs, karakolda duvarlara kafa atıp, kendini döverek jandarmaya iftira atmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Sakarya’nın Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesi’nde S.Ş. ve F.Ö. isimli şahsın aracıyla müşterilere uyuşturucu sattığı ihbarını alan jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcısına karşı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu şahısların üzerleri ve araçta yapılan aramalarda 80 gram esrar maddesi ve 76 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Olay sonrası gözaltına alınan şahıslardan S.Ş., karakolda kendini döverek jandarma ekiplerine suç atmaya çalıştı. Kendisine darp edilmiş süsü vermek isteyen S.Ş., duvara kafa atarak, kendini dövdü. O esnada ise jandarma ekiplerinin olayı cep telefonuyla görüntülemesi şahsın yapmak istediği oyunu alt üst etti.

"DUVARA KAFA ATARAK KIRDI"

Görüntülerde, S.Ş.’nin jandarmalara bana vurma abi diyerek elleri kelepçeli olmasına rağmen kafasına defalarca vurduğu görülüyor. Ekiplerin niye vuruyorsun kendine ve niye kırdın o duvarı demesi ile kamera kaydını fark eden S.Ş., “Patron ben satmam senin uyuşturucunu. Senin uyuşturucunu satmayacağım, ne kadar döversen döv beni, bana sabahlara kadar işkence yap ama yine de satmayacağım” diyerek tehditler savurdu. Karakolda ifadesi tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen S.Ş.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilirken, F.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sakarya Jandarma uyuşturucu satıcısı

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