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Japonya hem maçı hem gönülleri kazandı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2018 13:45 | Son Güncelleme

FIFA 2018 Dünya Kupası'nda dün oynanan ve Japonya'nın 2-1 kazandığı Kolombiya maçının ardından Japon taraftarlar tribünleri temizledi.

FIFA 2018 Dünya Kupası kapsamında Rusya’nın Saransk şehrinde bulunan Mordovya stadyumunda oynanan ve Japonya’nın 1-0 kazandığı Kolombiya maçının ardından Japon taraftarlar tribünleri temizledi. Maçın kazanılmasından sonra galibiyet sevincini bir kenara bırakan Japon taraftarlar, bulundukları tribünleri temizlemeye başladı.

Maçı Japonlarla beraber izleyen Kolombiya taraftarları ise Japonların bu davranışına çok şaşırarak, yaşananları videoya çekti. Maçın ardından sosyal medyaya düşen görüntüler kısa sürede yayıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya kolombiya FIFA 2018 Dünya Kupası taraftar

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