Japonya hem maçı hem gönülleri kazandı

FIFA 2018 Dünya Kupası kapsamında Rusya’nın Saransk şehrinde bulunan Mordovya stadyumunda oynanan ve Japonya’nın 1-0 kazandığı Kolombiya maçının ardından Japon taraftarlar tribünleri temizledi. Maçın kazanılmasından sonra galibiyet sevincini bir kenara bırakan Japon taraftarlar, bulundukları tribünleri temizlemeye başladı.
Maçı Japonlarla beraber izleyen Kolombiya taraftarları ise Japonların bu davranışına çok şaşırarak, yaşananları videoya çekti. Maçın ardından sosyal medyaya düşen görüntüler kısa sürede yayıldı. (İHA)
Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı
Hakkari'den kahreden şehit haberi!
Ankara son noktayı koydu: ilk F-35 teslimatı yarın
ABD diken üstünde! Utanç kamplarına tepki büyüyor!
Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması
Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor
Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Doktorlar hastalığını bile bulamamıştı! Talihsiz kadının hayatını 2 tesisatçı kurtardı
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum